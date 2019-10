ITALIA BOSNIA PROSINECKI / Sono quattro i giocatori della nostra Serie A convocati dal commissario tecnico della Bosnia, Robert Prosinecki, per la doppia sfida contro Italia e Liechtenstein valida per le qualificazioni ad Euro 2020. La squadra bosniaca, che in classifica ha 5 punti di distacco dalla Finlandia seconda, può ancora sperare nella qualificazione.

Per farlo si affida agli uomini di maggior talento come Edine Miralem, entrambi convocati dal ct. Il giocatore dellae il centrocampista dellasono due dei quattro "italiani" selezionati. Gli altri sono Rade) e Mato).

I convocati:

Sehic, Buric, Piric; Bicakcic, Civic, Kolasinac, Kovacevic, Mihojevic, Kvrzic, Sunjic; Pjanic, Besic, Hajrovic, Jajalo, Cimirot, Visca, Krunic, Gojak, Menalo, Saric, Duljevic, Hotic, Hajradinovic; Hodzic, Dzeko.