p>GENOA SASSUOLO KOUAME TRAORE COPPA D'AFRICA U23 / Brutte notizie in arrivo pered in particolare per Thiagoe De Zerbi che sono in procinto di perdere due pedine importanti. Dall'8 al 22 novembre si terrà in Egitto lariservata alle nazionalie tra queste c'è anche la Costa d'Avorio che ha selezionato anche Christiane Hamed. I due giovani calciatori di Genoa e Sassuolo salteranno quindi certamente le gare rispettivamente contro Napoli e Bologna ma potrebbe rimanere a guardare anche le sfide contro SPAL e Lazio se la Costa d'Avorio dovesse arrivare in fondo al torneo.