CALCIOMERCATO MILAN KRUNIC / Primo acquisto di calciomercato della nuova gestione Boban-Leonardo, Rade Krunic non è sin qui riuscito a imporsi e nemmeno il cambio di allenatore ha sin qui prodotto un cambio di rotta importante. In questo avvio di stagione, l'ex centrocampista dell'Empoli ha disputato solamente due spezzoni di gara, collezionando meno di 70 minuti complessivi in campo.

Una situazione che va sicuramente stretta al 26enne bosniaco, ma che non soddisfa appieno nemmeno la dirigenza del, pronta a considerare soluzioni alternative in vista della sessione di gennaio

A tal proposito, la soluzione ideale potrebbe essere rappresentata da un prestito in Serie A. Alla luce dell'ottima stagione fatta lo scorso anno in Toscana, l'ex Verona può comunque vantare degli estimatori nel massimo campionato, come Genoa, Parma e Torino. Squadre che hanno sicuramente bisogno di rinforzi a centrocampo e stanno monitorando la situazione, anche se non ancora in maniera concreta.