CALCIOMERCATO UDINESE TUDOR BALLARDINI MARINO GATTUSO / Tre sconfitte nelle ultime cinque e il terribile score di 11 reti incassate tra Atalanta e Roma. Questi i numeri della disfatta dell'Udinese, una squadra allo sbando e completamente smarrita dopo una prima parte di torneo certamente più incoraggiante.

La pesantissima scoppola dell'Atleti Azzurri aveva già rimesso in discussione la panchina di, tornata più in bilico che mai dopo l'ennesimo KO pesante di ieri sera contro unaridotta in dieci uomini per oltre un tempo. Il ribaltone in panchina è ora certamente possibile e non mancano i nomi per la sostituzione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

In corsa per la sua successione di Tudor ci sono Davide Ballardini, Stefano Colantuono e Pasquale Marino, tre allenatori che rappresentano l'usato sicuro e che sanno come insediarsi ad annata già avviata. Nei giorni scorsi vista la sua presenza a Bergamo per Atalanta-Udinese era spuntato anche il nome di Gattuso, ancora in cerca di una nuova sistemazione dopo l'avventura dello scorso anno al Milan. Chiude il quadro più defilato invece l'ex ct Cesare Prandelli.