REAL MADRID MARCELO LIVERPOOL / Anche i grandi campioni possono sentire la tensione di una partita tanto da sentire oltre al consueto tremore di gambe anche la mancanza di fiato.

È capitato a, terzino delche con una lettera al 'The Players' Tribune' racconta degli attacchi di panico che lo hanno colpito prima della finale dicontro il Liverpool del 2018: "Non riuscivo a respirare. Cercavo di non farmi prendere dal panico. Questo è successo negli spogliatoi appena prima della finale di Champions League contro il Liverpool nel 2018. Era come se mi si fosse bloccato qualcosa nel petto. Non sto parlando di nervosismo. Essere nervosi nel calcio è normale, quello era qualcosa di diverso. Tutto è cominciato la notte prima della finale. Non riuscivo a mangiare, non riuscivo a dormire, riuscivo solamente a pensare alla partita. Fa ridere a ripensarci, perché mia moglie Clarice si arrabbiava molto perchè mi mangiavo le unghie ed era riuscita a farmi smettere pochi anni fa. Ma la mattina della finale mi svegliai e le mie unghie erano completamente andate.