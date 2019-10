CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR BARCELLONA UMTITI / Nell'ultima giornata di campionato contro il Brescia, Milan Skriniar è stato protagonista di uno sfortunato autogoal. Una giocata del tutto casuale che non ha di certo fatto cambiare idea ai molti estimatori che ha lo slovacco in giro per il mondo. In particolare in Spagna sembra ritornato di moda il suo nome per la difesa del Barcellona.

Secondo quanto sottolineato dal 'Mundo Deportivo' i continui e molteplici infortuni di Samuelspingerebbero la dirigenza blaugrana a tornare sul mercato. Tra i papabili ecco che tornerebbe in auge proprio Skriniar che ha rinnovato il proprio contratto con l'fino al 2023. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Skriniar potrebbe essere l'elemento giusto per puntellare una difesa non sempre irresistibile del Barcellona che nel caso potrebbe anche approfittare dell'interesse nerazzurro per Ivan Rakitic.