SERIE A JUVENTUS RONALDO INTER NAPOLI / "Mi piace da matti veder giocare Pjanic, è fondamentale nel progetto di Sarri e si sta esaltando. Il gioco è cucito perfettamente su di lui. Invece non mi sta piacendo Cristiano Ronaldo, nel senso che gli manca la sua proverbiale concretezza. Non l'ho mai visto sbagliare così tante occasioni: ieri sera ne ha fallite due clamorose, anche in altre partite è stato poco cinico, non è da lui. Sono sorpreso". In una lunga intervista rilasciata a 'calciotoday.it', Alberto Zaccheroni si è espresso così su Pjanic e Cristiano Ronaldo.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

L'ex allenatore di Milan, Inter e Juventus ha poi parlato della lotta scudetto: "Il Napoli non so quanto possa dare fastidio a Inter e Juve, ma non lo darei per moto. Ancelotti è intelligente e il Napoli di ieri è stato straordinario, ne ha più dell'Inter. Llorente quando entra incide molto e Mertens sposta gli equilibri, nel lungo gli azzurri potrebbero essere la vera sorpresa". CLICCA QUI per leggere l'intervista completa.