CALCIOMERCATO BAYERN MONACO POCHETTINO TOTTENHAM / Big in procinto di cambiare. Si tratta di Bayern Monaco e Tottenham che non stanno del tutto rispettando le attese. In particolare gli 'Spurs' dopo la finalissima di Champions dello scorso anno sembrano aver mollato il colpo con una partenza shock in Premier League. Meglio ma non entusiasmante l'inizio dei bavaresi che starebbero pensando ad un cambio in panchina per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da 'Sport1' proprio il tecnico del Tottenham, Mauriciosarebbe finito nel mirino del Bayern per la sostituzione eventuale di Niko. L'avvio col freno a mano del club inglese inoltre sembra aver fatto scattare i primi campanelli d'allarma all'allenatore argentino, ormai quasi al capolinea della sua produttiva avventura a Londra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI