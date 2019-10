JUVENTUS PJANIC HIGUAIN CONDIZIONI / La Juventus, dopo il successo sofferto di ieri sera contro il Genoa, si è ritrovata questa mattina al JTC, per seguire il classico programma del day after.

Un breve comunicato apparso sul sito bianconero ha anche evidenziato il lavoro svolto soffermando sugli infortunati: "I giocatori in campo ieri sera si sono dedicati a un lavoro di scarico, mentre il resto della squadra è stato impegnato in esercizi di tecnica e nella partitella finale. Gonzalo Higuain si è allenato con il gruppo e Miralem Pjanic ha lavorato in differenziato".