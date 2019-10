CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / Primo gol per Chris Smalling con la maglia della Roma. Il difensore inglese ha realizzato contro l'Udinesela rete dello 0-2, in una delle migliori prove della banda di Fonseca di questa stagione. Il 4-0 della Dacia Arena ha permesso infatti ai giallorossi sia di superare il Napoli in classifica, sia di dare seguito al momento positivo della squadra proprio nella settimana dell'emergenza totale, per via degli infortuni e degli impegni ravvicinati.

Ecco che ilha deciso di giocare con anticipo sul calciomercato . E dopo i contatti delle scorse settimane, ha fissato un nuovo appuntamento con gli agenti vicini a Smalling per discutere del riscatto anticipato dell'inglese. L'ex United ha convinto tutti, in campo e fuori, e ora l'obiettivo è quello di portare a termine un'operazione sui circa 20 milioni di euro. L'affare potrebbe essere facilitato dalla volontà del calciatore: Smalling ha già dato il suo assenso alla conferma. Momento opposto per, entrato ieri sera in campo solo al 33' del st per sostituire. Con le sue scelte Fonseca ha dimostrato di non considerare un titolare il capitano della Roma, sotto contratto con i giallorossi fino al 2023.