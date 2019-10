Halloween, da Lazaro a de Ligt: i mostri del calciomercato estivo

HALLOWEEN SERIE A CALCIOMERCATO - Lo scorso calciomercato estivo ha regalato tanti nuovi colpi ai top club di Serie A. Alcuni stanno rendendo al meglio, altri invece, hanno deluso le aspettative, rivelandosi degli acquisti horror. Nella notte di Halloween, sono diversi i 'mostri' che si sono resi protagonisti in questa prima parte di stagione. Seguendo la classifica, il primo non può che essere Matthijs de Ligt nelle vesti di un Frankenstein cui hanno 'montato' delle mani eccessivamente grandi che lo portano a fare troppi falli da rigore contro la sua Juventus.

A seguire c'è Valentino: un autenticoall'Inter, dove Conte si lamenta di una rosa troppo corta ma non vede mai l'esterno austriaco.

Il più sfortunato è certamente Davide Zappacosta: la sua esperienza alla Roma conta più infortuni (2) che presenze (1), facendo di lui un autentico Zombie. Diverso il discorso per Hirving Lozano: il fantasista messicano non poteva fare un esordio migliore con la maglia del Napoli, segnando subito contro la Juve. Prima e unica gioia: da allora otto gare tra campionato e Champions senza segnarem come un Vampiro che soffre la luce... della ribalta. Infine c'è Ismael Bennacer: doveva essere lo Stregone che trasformava il centrocampo del Milan, ma la sua magia si è rivelata un malocchio.