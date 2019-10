CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Nonostante un contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno del 2022, Cristiano Ronaldo rimane uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato. Nelle scorse settimane, proprio per rispondere ai rumors su un addio estivo dell'asso portoghese, Fabio Paratici ha ribadito che Cr7 non si muoverà da Torino a stretto giro di posta.

Un desiderio condiviso anche dallo stesso calciatore che, tuttavia, sta pensando anche a guardare oltre la sua naturale scadenza del contratto, mettendo nel mirino una permanenza nel calcio giocato fino a 40 anni. In passato, si è parlato spesso di mete extracontinentali (Mls, Cina, Arabia), ma il desiderio dell'ex Real Madrid è quello di continuare a competere per obiettivi importanti in Europa.

Ecco perché, secondo 'Don Balon', l'attaccante bianconero avrebbe già deciso la sua futura squadra. Una volta terminato il contratto con i bianconeri, la sua priorità sarà il ritorno al Manchester United, a patto che i 'Red Devils' nel frattempo siano tornati ad essere competitivi in Inghilterra e in Eruopa. Se ciò non dovesse accadere, Ronaldo sarebbe pronto a considerare anche un suo approdo al Psg.