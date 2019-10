JUVENTUS DEMBELE UNITED / Il Manchester United fa sul serio per Moussa Dembélé.

Il 23enne attaccante delè un obiettivo concreto per il reparto offensivo dei 'Red Devils' per la prossima estate, con la dirigenza del club inglese che sarebbe fiduciosa sulla buona riuscita dell'operazione come riporta il 'Daily Express'. Il talento francese è seguito con interesse in Serie A dallae sarebbe valutato oltre 60 milioni di euro dal presidente del Lione Aulas. Sotto contratto fino al 2023, Dembélé ha realizzato 7 reti nelle prime dieci gare di Ligue 1 in questa stagione.