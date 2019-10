CALCIOMERCATO MILAN LOVREN / La sconfitta contro la Roma ha mostrato ancora una volta le incertezze difensive del Milan che, dopo un avvio di campionato con pochi gol subiti, ultimamente fa veramente fatica a mantenere la porta inviolata.

La coppianon riesce a dare sempre le giuste garanzie, ma le alternative a disposizione disono tutto fuorché certezze.non è ancora recuperato al 100%, mentrefatica a trovare spazio nell'undici titolare. In vista del calciomercato di gennaio, il reperimento di un'occasione al centro della difesa potrebbe così diventare prioritario ed è per questo che, secondo 'Tuttosport', in seno alla dirigenza milanista starebbe tornando di moda il nome di Dejan, già trattato la scorsa estate.