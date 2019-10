Napoli-Atalanta, contatto Kjaer-Llorente: per la Gazzetta non è rigore. Tifosi in rivolta

NAPOLI ATALANTA RIGORE KJAER ATALANTA / La 10a giornata di Serie A, in attesa di Milan-Spal, sarà ricordata per le tante polemiche arbitrali arrivate su più campi. Uno degli episodi che hanno fatto discutere di più è sicuramente quello del 'San Paolo' in Napoli-Atalanta, con il contatto in area di rigore tra Llorente e Kjaer a cui ha fatto seguito il gol del 2-2 finale firmato da Ilicic.

I partenopei si sono infiammati invocando a gran voce un calcio di rigore che l'arbitro non ha ravvisato e secondo 'La Gazzetta dello Sport' la decisione è stata corretta in quanto "lo spagnolo finisce a terra su una fortissima marcatura di Kjaer ma è lui a commettere fallo per primo con un gomito altissimo dietro la testa del giocatore dell’Atalanta con cui lo tira giù".

L'analisi della 'Rosea' scatena inevitabilmente le polemiche dei tifosi che sui social hanno duramente criticato questa interpretazione. Ecco alcuni tweet.