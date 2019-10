Calciomercato, Pignata vuole Ibrahimovic: "L'ho chiesto a Raiola"

CALCIOMERCATO PERTH GLORY IBRAHIMOVIC - Zlatan Ibrahimovic ha chiuso la sua esperienza nella MLS americana, ma a 38 anni il centravanti svedese non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e attende gennaio per valutare il ritorno in Europa, dove dopo le voci sul Napoli si paventa un ritorno in Spagna.

Intanto un'offerta per l'ex Juve, Inter e Milan è arrivata dall'Australia per ammissione del direttore generale del Perth Glory Tonyche ai media locali ha confessata: "Due settimane fa abbiamo avuto il primo approccio con Mino: gli abbiamo chiesto se il giocatore fosse disponibile e interessato. Chiedere non costa niente... Adesso attendiamo una risposta. In Europa il mercato è ancora chiuso, perciò vorremmo averlo alper sei settimane e fargli giocare quattro, cinque o sei partite nella A-League".