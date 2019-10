CONVOCATI MILAN BONAVENTURA / Stefano Pioli avrà un'arma in più per cercare i tre punti questa sera in Milan-Spal. Nell'elenco dei convocati si rivede infatti Giacomo Bonaventura, reduce da un fastidio al flessore che lo aveva tenuto ai box contro il Lecce e contro la Roma.

Niente da fare, invece, per Ricardoche salterà anche la sfida di stasera, posticipo della decima giornata di Serie A. Ecco nel dettaglio la lista dei convocati rossoneri:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetá.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leao, Piatek, Rebic, Suso.