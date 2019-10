Juventus, Damascelli durissimo: "Ronaldo vuoto, Sarri non capisce"

JUVENTUS DAMASCELLI RONALDO SARRI - La Juventus vince e torna prima in classifica. Ma contro iun Genoa in 10 per quasi tutta la ripresa i bianconeri soffrono oltre quello che ci si poteva aspettare e passano solo nel recupero con un calcio di rigore. Altra prestazione insufficiente per Tony Damascelli che non le manda a dire: "La Juve ha vinto ma è tornata indietro di una decina d'anni, ai tempi di Zaccheroni e Delneri.

Non se seci abbia capito qualcosa, direi di no, viste le sue scelte cocciute, l'ostinazione a mandar in campo Khedira e Bernardeschi e poi, quest'ultimo per fortuna espulso dunque improponibile nel derby - le parole del giornalista sportivo nel suo editoriale su 'Radio Radio' - Orribile Juventus e sfigatissimo Genoa, pure castigato dall'arbitroe dall'errore ingenuo di Sanabria sul furbo. Indisponente e vuoto CR7 fino all'azione finale del penalty; comico, fumosissimo, lento come Maurizio Costanzo tale".