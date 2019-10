CALCIOMERCATO ROMA SMALLING MANCHESTER UNITED / Ieri sera Chris Smalling ha trovato la sua prima rete con la maglia della Roma nel roboante 0-4 giallorosso inflitto all'Udinese alla Dacia Arena.

Il difensore inglese, in prestito dalsta conquistando tutti e oraè pronto a confermarlo anche in vista della prossima stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato da 'Il Tempo', ieri c'è stato un primo face to face tra la dirigenza della Roma e quella del Manchester United nella sede dei 'Red Devils' per cercare un accordo per l'acquisto definitivo del difensore. Un primo incontro positivo che è servito a gettare le basi di un'operazione che potrebbe essere anche chiusa a breve.