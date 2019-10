Calciomercato Juventus, il Barcellona tiene d'occhio Bernardeschi

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI / Il Barcellona è sulle tracce di Federico Bernardeschi.

Lo riferisce il catalano 'Mundo Deportivo', che ricorda il retroscena della scorsa estate quando latentò nelle ultime settimane di mercato di arrivare a Ivane nelle discussioni tra i club finì la possibilità di imbastire uno scambio includendo proprio il cartellino dell'ex Fiorentina. Non se ne fece nulla, Rakitic rimase dunque in blaugrana dove ora è ai margini e Bernardeschi è rimasto in bianconero, ma sempre nel mirino del Barça.

Il quotidiano riferisce infatti che la dirigenza del Barcellona continua a monitorare il 33 juventino, anche se in questo momento non rappresenterebbe una priorità e non sarebbe in cima alla lista degli obiettivi di mercato.