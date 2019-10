Barcellona, retroscena Piqué: il piano dei giocatori per pagare Neymar

BARCELLONA PIQUE NEYMAR / Il Barcellona ha davvero fatto di tutto per riportare Neymar al 'Camp Nou' e gli stessi calciatori hanno provato in ogni modo a sbloccare l'operazione, rimettendoci anche di tasca propria.

Lo racconta Gerard Piqué, uno dei senatori dello spogliatoio blaugrana, che ai microfoni di 'Cadena Ser' torna sull'affare che ha infiammato l'estate: "Abbiamo detto a Bartomeu che avremmo ritoccato i nostri contratti per non sforare il Fair Play Finanziario e avremmo fatto slittare le cifre al secondo o terzo anno o più avanti. Più che abbassare lo stipendio, si trattava di trovare una formula per allargare lo spazio del monte ingaggi ora. Il club ha detto che sembrava una buona opzione, ma poi c'erano altri problemi".