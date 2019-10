Milan-Spal, le ultime sulle probabili formazioni: Suso a rischio bocciatura

MILAN SPAL PROBABILI FORMAZIONI / Il turno infrasettimanale con la decima giornata di Serie A si chiude questa sera con Milan-Spal in programma alle 21 a 'San Siro'. I rossoneri cercano la prima vittoria col nuovo tecnico Pioli in panchina contro i ferraresi che, in piena zona retrocessione, hanno un disperato bisogno di punti. In casa Milan sono ancora diversi i dubbi da sciogliere per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo dal primo minuto.

Ieri Pioli lo ha difeso in conferenza stampa, ma questa volta Suso potrebbe rifiatare lasciando il posto da titolare a Castillejo che è in vantaggio per completare il tridente con Piatek e Calhanoglu. Bennacer dovrebbe essere preferito a Biglia, mentre a destra in difesa si scalda Duarte. Semplici, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al tandem di ex milanisti con Petagna e Paloschi a guidare l'attacco. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPAL

Milan (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paqueta, Bennacer, Kessie; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Paloschi. All. Semplici