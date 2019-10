CALCIOMERCATO INTER POLITANO / Complice l'infortunio di Alexis Sanchez, Antonio Conte ha deciso sin da subito di puntare su Sebastiano Esposito: l'attaccante classe 2002 dell'Inter è stato così promosso a pieni voti in prima squadra con la dirigenza nerazzurra che non è voluta tornare sul mercato degli svincolati. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

In vista di gennaio però sono in corso alcune valutazioni in casa Inter. Sanchez dovrebbe tornare verso metà gennaio, Esposito fin qui sta fornendo ottime risposte ma chi rischia il posto ora è Politano.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' l'exsembra aver perso posizioni nelle gerarchie dell'attacco nerazzurro e una sua cessione potrebbe finanziare a gennaio un colpo in attacco.

Conte vorrebbe un vice-Lukaku. Kevin Lasagna e Andrea Petagna sono da tempo monitorati dalla 'Beneamata' ma strapparli rispettivamente ad Udinese e Spal potrebbe non essere facile: molto dipenderà dalla situazione di classifica delle due squadre. Luka Jovic solo ora sta trovando maggiore spazio nel Real Madrid, occhi puntati sempre su Olivier Giroud, in scadenza di contratto col Chelsea. In Premier si monitora anche con particolare attenzione Jay Rodriguez, attaccante classe 1989 del Burnley, mentre si attende una decisione ufficiale di Muller che rimane in rottura con il Bayern Monaco.