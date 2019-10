Calciomercato Torino, la conferma di Cairo non basta: c'è già il dopo Mazzarri

CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI / Si aggrava la posizione di Walter Mazzarri che con il suo Torino dopo il pesante 4-0 subito contro la Lazio scivola pericolosamente al 12esimo posto in classifica a soli 4 punti da Brescia e Spal che in zona retrocessione devono anche disputare un incontro." Mazzarri non è in discussione, è l'unico a non esserlo - ha tuonato il presidente Urbano Cairo nell'immediato post-partita dell'Olimpico -. Abbiamo esaminato la partita con il mister, una gara in cui il Toro non ha fatto il Toro visto in alcune partite del campionato come a Parma. Oggi dopo quest'inizio neanche male, non ho visto la squadra dello scorso anno. Andiamo in ritiro così i calciatori possano riflettere e ricompattarsi e ritrovare la voglia di vincere".

Ritiro per ricaricare le pile in vista di un derby con la Juventus che, al di là delle dichiarazioni di facciata, può essere decisivo per la panchina del Toro. Per le ultime notizie sul calciomercato clicca qui!

Secondo quanto scrive 'Tuttosport' infatti Mazzarri si giocherà la panchina nella sfida con la Juventus di sabato. Un passo falso dovrebbe far deflagrare una situazione che il presidente ha cercato di tenere compatta solo perché alle porte del sentitissimo derby cittadino. In casa granata circolano già i nomi per la successione dell'allenatore toscano, con le preferenze che sembrano convergere tutte su Gennaro Gattuso. È lui il nome in pole, con Davide Nicola in alternativa e l'ultima variabile a sorpresa rappresentata da Cesare Prandelli.