CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI CAIRO / Nessun rischio per Mazzarri: Urbano Cairo conferma la fiducia all'allenatore dopo la pesante sconfitta incassata dal Torino contro la Lazio. Intervenuto a 'Sky', il patron granata ha spiegato: "Mazzarri non è in discussione, è l'unico a non esserlo. Abbiamo esaminato la partita con il mister, una gara in cui il Toro non ha fatto il Toro visto in alcune partite del campionato come a Parma. Oggi dopo quest'inizio neanche male, non ho visto la squadra dello scorso anno.

Andiamo in ritiro così i calciatori possano riflettere e ricompattarsi e ritrovare la voglia di vincere".

CRISI - "La gara con il Milan era meno di due mesi fa: se abbiamo fatto quella prestazione lì, oggi non posso vedere questa partita. Non c'è da dare spiegazioni: andiamo in ritiro, è giusto che ci sia un confronto per trovare una spiegazione e soprattutto una soluzione".

MENTALE O FISICO - "Non credo che i calciatori non si stiano applicando. Abbiamo iniziato presto la stagione, un appannamento ci sta perché sono quattro mesi che giochiamo. Ma credo sia giusto oggi affrontare la situazione di petto, in maniera molto chiara, onesta, leale, per trovare delle soluzioni. La squadra è la stessa dello scorso anno, potenziata, e nel girone di ritorno siamo arrivati al quarto posto. Forse siamo troppi non lo so: siamo gli stessi, addirittura più forti, non ci sono motivi".

NKOULOU - "Ora credo che è rientrato e sta facendo bene. Con il Cagliari ha fatto una grande partita, stasera fa storia a sé".