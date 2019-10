TORINO RITIRO / Torino in crisi. Dopo il 4-0 beccato dalla Lazio il club ha deciso di mandare la squadra in ritiro a partire da domani. Lo riporta 'Sky Sport'.

L'obiettivo è ricompattarsi in vista del derby con la, in programma sabato sera. La stracittadina potrebbe essere decisiva per il futuro del tecnico granata Walter Mazzarri