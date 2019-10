JUVENTUS GENOA PINAMONTI / Genoa ko nel recupero in casa della capolista Juventus. Andrea Pinamonti è deluso al termine del match intervenendo nella zona mista dell''Allianz Stadium': "C'è tanta amarezza per come abbiamo perso. Abbiano giocato una grande partita, fa molto male. Ma guardiamo avanti e alla prossima partita con l'Udinese".

"Anche contro la Juve abbiamo cercato di fare il nostro gioco, senza paura.

È questo che ci sta trasmettendoe noi stiamo cercando di riproporre le sue idee in campo. Non riesco a fare confronti con l'allenatore precedente (, ndr), ma Thiago Motta ha le idee molto chiare su quello che dobbiamo fare in campo".

"Il gol? Sono sereno, prima o poi giocando così arriverà. Lavoro per la squadra, è quella la cosa principale. L'espulsione di Cassata? Anche lui non ha capito cos'era successo. Però anche in dieci siamo riusciti a tenere contro una squadra come la Juventus e a non smettere di giocare".