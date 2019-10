JUVENTUS GENOA SARRI / Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine di Juventus-Genoa: "Abbiamo fatto un primo tempo un po' sotto ritmo, anche nella fase di impostazione eravamo incerti con qualche tocco di troppo: sapevamo che il Genoa ha un palleggio di ottimo livello. C'erano delle difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo giocato con più intensità, creato tantissimo e il risultato è conseguenza delle tante palle gol create.

Concediamo il pareggio in maniera anche banale e solitamente dopo poco aver segnato".

ASSENZA PJANIC - "Era il loro tipo di atteggiamento con il trequartista con il Bentancur: i difensori centrali potevano prendere campo, a tratti lo abbiamo fatto bene e a tratti lentamente".

HIGUAIN - "Per caratteristiche è l'unico attaccante che può essere un punto di riferimento, gli altri sono attaccanti atipici che si tirano fuori dall'area di rigore e rischiamo di riempire poco l'area senza Gonzalo".

DOUGLAS COSTA E TREQUARTISTA - "Sinceramente per caratteristiche questa squadra è più adatta a giocare con l'1-2 che con i 3 davanti, modulo che penalizza sia Dybala che Cristiano. Dipenderà dai momenti di forma dei singoli giocatori. Douglas ha esperienze anche da trequartista, è rientrato da due giorni: non c'è stato modo di provarlo in quel ruolo".

MENTALITA' - "Può darsi che si è perso un po' di cattiveria e ci costa sia in fase difensiva che offensiva. A livello mentale un pizzico di determinazione in fase difensiva manca e di cattiveria in fase offensiva manca: abbiamo margini di miglioramento. Se crescono 3-4 singoli ne prendiamo beneficio come squadra".