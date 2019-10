JUVENTUS GENOA THIAGO MOTTA / Il Genoa si arrende solo nel finale alla Juventus e Thiago Motta, intervenuto nel post gara a 'Sky', non può che essere contento: "Posso andare tranquillo a casa perché ho visto una bella squadra, un Genoa che ha fatto la partita fino alla fine su un campo molto difficile: devo essere contento e ringraziare i giocatori.

Decisioni arbitrali? Non li ho rivisti, non giudico cosa ha fatto l'arbitro: è stato severissimo con il Genoa, ma penso a quello che abbiamo fatto e sono felice per quanto dimostrato in campo".

ANDREAZZOLI - "Devo fargli i complimenti per il suo lavoro al Genoa, oggi tocca a me e sono tranquillo per quanto visto dal primo giorno in cui sono arrivato. Giocheremo sempre uniti, giocheremo sempre come fatto stasera e questo mi dà tranquillità".

INESPERIENZA - "Conosco molto bene il presidente Preziosi per aver giocato nel Genoa, abbiamo parlato pochissimo: mi ha convinto subito perché questa opportunità per me era molto interessante".