UDINESE ROMA FONSECA / La Roma non si ferma più. I giallorossi di Fonseca nonostante i diversi infortuni e l'inferiorità numerica per più di un'ora hanno battuto 4-0 l'Udinese: "Abbiamo fatto bene anche quando Fazio ha ricevuto il rosso - ammette ai microfoni di 'DAZN' - Espulsione? Non ne voglio parlare... Il carattere di questi ragazzi è grande. Hanno capito che è importante difendere ma che possiamo anche creare pericoli. Quando stai in 10 la tendenza è quella di difendere ma per noi non è così.

Possiamo fare gol. Pastore? E' soprattutto una questione fisica, lui sta bene e oggi ha fatto una partita bellissima. Ha grandi qualità e sta recuperando la fiducia. Mancini centrocampista? E' una vera sorpresa, sta giocando molto bene da centrocampista. Ora penso alla prossima partita visto che non abbiamo Fazio..."

FLORENZI - "Sta bene, è solo una mia scelta, è il nostro capitano, un bravissimo giocatore che lavora molto bene. Stiamo giocando bene e prima o poi tornerà... Florenzi può giocare in tanti ruoli, può giocare ala sinistra e terzino destro"