VOTI TABELLINO SAMPDORIA LECCE/ Niente da fare per la Sampdoria di Claudio Ranieri che resta ad una sola vittoria in questa stagione stavolta perdendo in casa contro il Lecce di Fabio Liverani. I tre punti per i pugliesi sono arrivati grazie alla rete di Gianluca Lapadula.

SAMPDORIA

Audero 6

Depaoli 5,5

Ferrari 6,5

Colley 5,5

Murru 6

Barreto 6. Dal 46' Ramirez 7

Vieira 6

Ekdal 6

Bertolacci 6,5. Dal 66' Leris 6

Quagliarella 4,5

Bonazzoli 5,5. Dal 66' Rigoni 6,5

All. Ranieri 5,5

LECCE

Gabriel 6

Meccariello 6. Dall'87' Rispoli S.V.

Rossettini 6

Lucioni 6

Dell'Orco 5,5

Petriccione 7

Tachtsidis 5

Tabanelli 6,5

Shakhov 6,5.

Dal 69' Mancosu

Falco 6

Lapadula 6,5. Dal 69' Babacar

All. Liverani 6,5

ARBITRO: Massa 5,5

TABELLINO

Sampdoria-Lecce 1-1

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Barreto (Dal 46' Ramirez), Vieira, Ekdal, Bertolacci (Dal 66' Leris); Quagliarella, Bonazzoli (Dal 66' Rigoni). All. Ranieri

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello (Dall'87' Rispoli), Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov (Dal 69' Mancosu); Falco, Lapadula (Dal 69' Babacar). All. Liverani

Arbitro: Massa (Imperia)

Marcatori: 8' Lapadula (L), 90+2' Ramirez (S)

Ammoniti: 28' Ekdal (S), 43' Petriccione (L), 54' Meccariello (L), 56' Ferrari (S), 76' Vieira (S), 76' Depaoli (S)

Espulsi: 72' Tachtsidis (somma di ammonizioni)