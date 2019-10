PAGELLE E TABELLINO UDINESE ROMA/ Alla Dacia Arena di Udine va in scena una partita tra Udinese e Roma molto movimentata dalle polemiche. Dopo 14 minuti i giallorossi passano in vantaggio grazie a Zaniolo che sfrutta il mancato anticipo di Samir ed insacca alle spalle di Musso. Alla mezz'ora arriva la discutibile scelta di Irrati. De Paul lancia Okaka che viene atterrato da Fazio, per il direttore di gara è rosso diretto per il difensore argentino. La scelta dell'arbitro viene confermata da Mazzoleni al Var, ma restano grandi i dubbi su un contatto forse troppo leggero per essere considerato fallo da espulsione. Secondo tempo in cui ci si aspettava una Roma in difficoltà che invece con un uno-due mette al sicuro la partita. Al 51' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Smalling è il più veloce ad arrivare su un pallone che rimane in area ed a metterlo dentro per il raddoppio. Dopo soli tre minuti la squadra capitolina cala il tris. Mancini esce benissimo palla al piede, Pastore conduce il contropiede servendo Kluivert che dopo aver saltato Ekong libera il tiro con il pallone che bacia il palo e finisce in rete. Poker che arriva al 65' su calcio di rigore provocato dal mani in area di Becao e realizzato dal solito, freddissimo Kolarov. Grande partita d'orgoglio della Roma, continua il periodo buio dell'Udinese con Tudor che ora rischia seriamente.

UDINESE

Musso 6- Non può nulla sui gol subiti

Becao 4.5- Disastroso come tutta la squadra, provoca il rigore del 4-0 con un tocco di mano in area

Troost-Ekong 5- Si fa saltare in area troppo facilmente da Kluivert che superandolo trova il gol.

Samir 4.5 - Brutto l'errore che spiana la via del gol a Zaniolo, sbaglia totalmente il tempo sull'anticipo e cicca il pallone

Ter Avest 5.5 - Inizia bene servendo ottimi palloni in avanti, si perde come i suoi compagni durante la partita (dal 55' Nestorovski 5.5- Entra in una situazione già compromessa, può poco)

Mandragora 5.5- Gestisce poco e male il pallone al centrocampo. Non ha la solita brillantezza palla al piede. (dal 46' Barak 5.5- Entra per dare qualcosa in più, ma oltre a qualche spunto rimane invisibile)

Jajalo 5.5- A centrocampo forse è il migliore, si innervosice dopo il raddoppio giallorosso

De Paul 5- Ancora non si vede il giocatore della scorsa stagione, spento forse dalle continue voci di mercato

Sema 5- Rischia di combinare un pasticcio in difesa, dopo spinge poco forse spaventato dall'errore iniziale

Lasagna 5.5- Nei primi minuti è il più pericoloso della squadra friulana, in seguito si spenge ed è sfortunato sul gol di Smalling a deviare il pallone (dal 79' Pussetto S.V.)

Okaka 6- Sfrutta molto il suo fisico provocando anche l'espulsione del difensore avversario. In un disastro è il migliore dei suoi.

All.Tudor 4- Una squadra che non riesce a sfruttare nemmeno la superiorità numerica.

Poco carattere e poca concretezza, dopo i sette gol presi a Bergamo ne prende quattro da una Roma in dieci. Continua la situazione disastrosa della squadra fiuliana, ora Tudor rischia seriamente

ROMA

Pau Lopez 6- Praticamente mai impegnato dagli avversari

Santon 6- Forse l'unico che non si fa notare molto durante la partita, spinge ma è molto impreciso

Smalling 7- Il colosso inglese è ormai il punto fermo della difesa giallorossa. Trova anche il primo gol in maglia giallorossa

Fazio 4- La sua espulsione è sicuramente discutibile, ma si addormenta e si fa soffiare un pallone su cui era nettamente in vantaggio.

Kolarov 7- Serve l'assist per Zaniolo ed è sempre freddissimo dal dischetto. Intramontabile

Mancini 6.5- Dove lo sposti gioca bene. Parte da mediano e viene spostato in difesa, ma il risultato è lo stesso. Scommessa più che vinta da Fonseca

Veretout 6.5- Imposta, recupera, fa tutto. Uno dei migliori acquisti giallorossi

Zaniolo 8 - Ancora lui a mettere lo zampino sul vantaggio della Roma. Gioca tutta la partita con grande intensità servendo preziosi palloni ai compagni. Periodo di grande forma per il giovane giallorosso (dal 78' Florenzi S.V)

Pastore 6.5- Seconda partita convincente del centrocampista argentino. Serve un grande assist con un filtrante per Kluivert. ( dal 69' Cetin S.V)

Kluivert 7- Veloce, dinamico e pungente. Ottima partita del giovane esterno olandese coronata dal bel gol del 3-0 (73' Perotti S.V)

Dzeko 6.5- Partita di sacrificio per il gigante bosniaco che da quando la squadra rimane in inferiorità numerica torna molto ad aiutare dietro. Brutto l'errore a porta spalancata sul passaggio di Zaniolo.

All.Fonseca 7- Forma una squadra con un grande carattere. Dopo aver subito un espulsione molto dubbia la sua squadra non si perde d'animo ed addirittura dilaga segnando altri tre gol. L'allenatore portoghese vince e convince.

Arbitro: Irrati 4- Il contatto tra Okaka e Fazio è molto discutibile, difficilmente viene fischiato fallo al difensore con un contatto così leggero, sopratutto se provoca un espulsione.

TABELLINO

UDINESE-ROMA 0-4

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora (dal 46' Barak), Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna (dal 79' Pussetto), Okaka. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Sierralta, Nuytinck, Fofana, Walace, Teodorczyk. All. Tudor

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (dal 78' Florenzi), Pastore (dal 70' Cetin), Kluivert (dal 73' Perotti); Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Calafiori, Antonucci, Under. All. Fonseca

Arbitro: Massimiliano Irrati (sezione di Pistoia)

Var: Silvio Mazzoleni

Marcatori: 14' Zaniolo, 51' Smalling, 54' Kluivert, 65' Kolarov

Ammoniti: 3' Mancini, 33' Dzeko, 35' Okaka, 47' Jajalo, 50' Barak, 68' De Paul

Espulsi: 32' Fazio

Marco Deiana