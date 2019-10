SERIE A RISULTATI DECIMA GIORNATA / La Juventus passa al fotofinish ed effettua il controsorpasso all'Inter (2-1 contro il Genoa), volano le romane con la Lazio che travolge il Torino (4-0, Mazzarri ora rischia) e la Roma che cala il poker contro l'Udinese (Tudor ai titoli di coda): questi i risultati più importanti del mercoledì in cui si sono giocate la maggioranza delle partite della decima giornata di Serie A. Bene anche il Cagliari che batte il Bologna ed è sempre più in zona europa.

Successo in trasferta per la Fiorentina che riparte dopo il ko interno contro la Lazio, mentre la Sampdoria raggiunge il Lecce in pieno recupero

Risultati, marcatori e classifica 10a giornata Serie A

Cagliari-Bologna 3-2: 23' Santander rig. (B), 48' e 83' Joao Pedro (C), 72' Simeone (C), 91' Farag

Juventus-Genoa 2-1: 36' Bonucci (j), 41' Kouame (G), 95' Ronaldo rig. (K)

Lazio-Torino 4-0: 25' Acerbi (L), 33' e 70' rig. Immobile (L), 90' Belotti aut. (L)

Sampdoria-Lecce 1-1: 8' Lapadula (L), 92' Ramirez (S)

Sassuolo-Fiorentina 1-2: 24' Boga (S), 63' Castrovilli (F), 82' Milenkovic (F)

Udinese-Roma 0-4: 14' Zaniolo (R), 51' Smalling (R), 54' Kluivert (R), 66' Kolarov rig. (R)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 26, Inter 25 punti; Atalanta 21; Roma 19, Napoli, Lazio e Cagliari 18; Fiorentina 15, Parma 13; Bologna e Verona* 12; Torino 11; Milan* e Udinese 10; Sassuolo* e Lecce 9; Genoa 8; Brescia* e Spal* 7; Sampdoria 5

* una partita in meno