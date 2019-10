PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-GENOA/ Si decide tutto nei minuti finali. Dopo il pareggio del primo tempo, la partita si accende nella ripresa. Dopo l'espulsione di Cassata, anche in inferiorità numerica, il Genoa crea gioco e pericolo nell'area bianconera. Sarri tenta il tutto per tutto inserendo Rabiot e Ramsey per gli stanchi Matuidi e Khedira. Il giovane francese dopo un buon impatto, per la troppa foga prende due gialli nel giro di pochi minuti. La squadra di Thiago Motta paga la sforzo profuso per tutta la partita e nei minuti finali viene chiusa dai bianconeri, subendo un gol, annullato giustamento a Ronaldo. Il portoghese dopo un partita in ombra regala comunque i tre punti e la vittoria procurandosi un calcio di rigore, realizzato con freddezza.

JUVENTUS

Buffon 6 – Presente sulla punizione insidioso di Schone.

Cuadrado 6– Uno degli uomini più vivaci del primo tempo. Ha campo sulla corsia esterna e la sfrutta dal primo minuto. Tutte le azioni più insidiose sono nate sulla sua fascia.

Bonucci 6 – In assenza di Pjanic inizia lui la manovra bianconera. Sblocca la partita , anticipando Radu di testa su calcio d’angolo.

Rugani 4,5 – Leggerezza che gli costa il giallo, forse data dai pochi minuti giocati. Nei minuti finali rischia su due ripartenze del Genoa.

Alex Sandro 5 – affaticato e lento. Non ha le energie delle ultime partita. Errore grossolano in uscita, lancio in orizzontale che Kouamé agguanta con facilità.

Khedira 5,5 – Si inserisce tra le linee con facilità nella prima frazione di gioco. Risente della stanchezza e manca di lucidità. Sarri lo sostituisce. Dal 61’ Rabiot 4,5- La sua partita finisce subito. Due gialli del tutto evitabili che rovinano la serata.

Bentancur 6 – Non ha il tempo di gioco di Pjanic, cerca di fare il suo ma con qualche sbavatura.

Matuidi 5,5 – Parte bene in interdizione recuperando tanti palloni. Si spegne un po’ con il passare dei minuti, perde campo sull’esterno e va in affanno su Schone. Dal 61’ Ramsey 6 - mette minuti nelle gambe ritrovando il campo dopo l'infortunio.

Bernardeschi 5 – Ancora errori banali. Gioca spesso trovo vicino a Ronaldo. Dopo 60’ minuti in ombra e i fischi del suo pubblico si sveglia e crea occasioni. Dal 79’ D. Costa sv

Dybala 6,5 – Serata positiva ma sfortunata. Meritava il gol che non è arrivato. Spazia per tutto il fronte d’attacco per creare gioco. Tanti buoni spunti anche individuali non finalizzati. Radu gli nega il gol in più occasioni.

Ronaldo 6.5 – Dopo il turno di riposo non riesce ad accendersi. Sembra una serata storta, due occasioni importanti non concretizzate e il gol annullato per fuorigioco. Poi si procura e trasforma il rigore che regala tre punti e primato alla Juventus.

All. Sarri 5 – L’assenza di Pjanic pesa. La squadra non risponde positivamente.

Lenti e poco aggressivi in una gara in cui solo il risultato è da salvare.

GENOA

Radu 6– Se la cava anche con i piedi, non sente la pressione degli attaccanti bianconeri appoggiandosi bene ai compagni. Reattivo su Dybala nel primo tempo. Attento su Bernardeschi nella ripresa. Intuisce ma no blocca il rigore di Ronaldo

Ghiglione 6– Nel primo tempo è artefice di un’ottima chiusura su Dybala. Non trovando grande opposizione di Matuidì, sfrutta lo spazio sulla fascia e guadagna campo.

Romero 6 – Contiene gli avversari senza andare in affanno. Anche in inferiorità numerica è sempre attento.

Zapata 6– Sempre ordinato guida la difesa. Puntuale negli anticipi.

Ankersen 5,5 – Partita difficile. Non copre gli inserimenti dei centrocampisti bianconeri. Cuadrado fa quello che vuole sulla sua fascia di competenza.

Schone 6,5 – Mette una pezza dove Ankersen non arriva. Inizia la ripresa con delle giocate personali di livello. Vince i contrasti con Matuidi.

Cassata 5 – Pronti via rimedia un giallo dopo appena due minuti. Inizia il secondo tempo allo stesso modo del primo; strattona Dybala due volte, Giua lo punisce, forse anche troppo duramente ed estrae il secondo giallo.

Pandev 6 – Gioca a tutto campo. Dà una grande mano anche in copertura, tanta corsa per allungare la squadra. Dal 68’ Gumus

Agudelo 6 – Valido giocatore. Crea scompiglio sulla fascia soprattutto nella ripresa, saltando Cuadrado e Bentancur.

Kouamé 6 – Si sacrifica molto in copertura ma non sempre chiude gli spazi sull’esterno come richiesto da Motta. Ha il merito di essersi trovato al posto giusto nel momento giusto, sfrutta un’incertezza di Alex Sandro e con un tiro fortunoso beffa Buffon e gonfia la rete. Dal 81’ Sanabria 5- pochi minuti ma grande aiuto in copertura. Sbaglia solo nel finale commettendo fallo in area su Ronaldo.

Pinamonti 6 – Fa tutto quello che gli viene chiesto. In dieci contro undici fa anche il terzino e non si tira indietro neanche in ripartenza.

All. Thiago Motta 6 - Su un campo difficile la squadra mostra gioco e carattere, venendo beffata soltanto nel finale con il calcio di rigore di Ronaldo.

Arbitro Giua 5,5 - Decisione severa sul secondo giallo per Cassata. Dopo l’espulsione frammenta il gioco fischiando molti falli. Giusta la doppia ammonizione di Rabiot. Conde anche con l'ausilio del Var il rigore a Ronaldo nei minut finali.

TABELLINO

JUVENTUS-GENOA:2-1

JUVENTUS(4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Demiral, de Ligt, De Sciglio, Danilo, Ramsey, Rabiot, Can, D. Costa, Olivieri. All. Sarri.

GENOA(4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata; Pandev, Agudelo, Kouamé; Pinamonti. A disp.: Marchetti, Jandrei, Biraschi, El Yamiq, Barreca, Goldaniga, Jagiello, Gumus, Radovanovic, Sanabria, Saponara. All. Thiago Motta

Marcatori: 36’ Bonucci (J), 41’ Kouamé (G), 95' Ronaldo (J)

Arbitro: Giua sez. di Olbia

Ammoniti: 28’ Bentancur (J), 38’ Rugani(J), 57’ Pandev (J), 89’ Bonucci (J)

Espulsi: 51’Cassata (G), 87’ Rabiot (J)