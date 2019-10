NAPOLI ATALANTA ANCELOTTI / Ancelotti non nasconde rabbia e amarezza dopo il pareggio con l'Atalanta. Episodio chiave della sfida il presunto rigore non assegnato per fallo su Llorente, il tutto qualche attimo prima del gol del definitivo 2-2 di Ilicic.

Gol che ha scatenato le proteste degli azzurri, conche alla fine del parapiglia ha espulso proprio il tecnico dei partenopei: "Cosa gli ho detto? Gli ho detto 'Ma non ti viene il dubbio?' e mi ha buttato fuori... - ha esordito Ancelotti a 'Sky Sport' spiegando bene quanto accaduto con Giacomelli - Mi sento attaccato alla mia serietà e alla mia professionalità. Sono molto deluso, amareggiato. Vorrei parlare il meno possibile... Ora dobbiamo guardare avanti. Rigore? E' una topica, quale gomito di Llorente!si disinteressa del pallone, ma ormai siamo arbitrati dal Var".