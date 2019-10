LAZIO TORINO VOTI PRIMO TEMPO / La gara è gia ampiamente indirizzata a favore dei biancocelesti già nei primi 45'. Un gol da cineteca di Acerbi e la doppietta di Immobile non lasciano scampo al Torino, incapace persino di reagire allo strapotere dei padroni di casa. Più forti dei granata in tecnica, velocità e più lucidi e convinti nella costruzione della manovra, gli uomini di Inzaghi dominano per tutta la gara e solo Sirigu evita un passivo addirittura peggiore ai suoi.

Mazzarri adesso rischia l'esonero, anche perchè la brutta sconfitta arriva ancora una volta dopo una gara in cui il gioco prodotto è stato davvero misero e inefficace per mettere in difficoltà la retroguardia della Lazio.

LAZIO

Strakosha 6 - Praticamente mai impegnato, ad eccezione della respinta sul tiro di Meité. E la traversa lo salva sulla ribattuta di Belotti.

Patric 6,5 - Buona gara la sua. Non si fa mai superare nell'uno contro uno ed è attento a non concedere metri e spazi. Dal 79' Luiz Felipe s.v.

Acerbi 7,5 - Una prestazione gigantesca macchiata solo da un giallo evitabile. Ma il gol che porta in vantaggio la Lazio è da cineteca: un tiro da distanza pazzesca che non lascia scampo a Sirigu.

Radu 6 - Gara mai complicata per lui, che con la sua esperienza può limitarsi al compitino. E bene anche.

Lulic 6 - Spinge a fasi alterne, ma prova anche a farsi trovare pronto in avanti con qualche incursione accentrandosi. Senza fortuna però.

Milinkovic-Savic 6 - Fra le star biancocelesti è quella più in ombra, e che vive un momento di difficoltà. Poco presente nell'accompagnare la manovra, anche se non gioca male e non commette errori. Ma le sue capacità sono ben altre.

Cataldi 6,5 - Bene in cabina di regia, dove gode anche di una marcatura tutto sommato leggera da parte dei centrocampisti ospiti. Vicino al gol da calcio di punizione nel primo tempo, ma la palla sfiora il palo. Dal 75' Parolo s.v.

Luis Alberto 7 - Suo l'assist che manda in porta Immobile per il raddoppio biancoceleste. Sempre vivo e attivo nella manovra offensiva, calcia l'angolo che induce Belotti allo sfortunato autogol del 4-0 finale.

Marusic 6 - Attento in fase difensiva, compitino in quella di spinta.

Caicedo 6,5 - Prova la conclusione da dentro l'area granata nel primo tempo, ma il pallone termina a lato. Nella ripresa guadagna il calcio di rigore che consente ad Immobile di firmare il tris. Applaudito dall'Olimpico al momento della sua uscita. Dal 72' Correa 6,5 - Almeno tre spunti degni della sua classe. E va molto vicino al gol del poker, ma Sirigu è bravo a dirgli di no.

Immobile 7,5 - Il solito Immobile bomber di razza. Inarrestabile per la retroguardia granata, realizza una doppietta che lo lascia sempre più in solitaria al comando della classifica marcatori, a quota 12. E dal dischetto è freddocome pochi. Fenomenale.

All. Inzaghi S. 7,5 - Una Lazio straripante, forte fisicamente e lucida dal 1' al 90'. E' il capolavoro targato Simone Inzaghi, e non c'è altro da aggiungere.

TORINO

Sirigu 6,5 - Il migliore dei suoi, nonostante quattro gol incassati.

Sarebbe potuta finire con un passivo addirittura peggiore infatti.

Izzo 6 - Si salva solo lui nella difesa del Toro. Attento e preciso nelle chiusure fino alla fine. Salvando anche su Correa nel finale.

Nkoulou 5 - Bene nei primissimi minuti, poi il declino sino a ricevere due cartellini che ne decretano l'espulsione. Il secondo giallo lo riceve per il rigore causato con un intervento ai danni di Caicedo.

Lyanco 6 - Si fa superare soltanto una volta da Caicedo, che però calcia a lato. Per il resto è bravo a non lasciare metri al diretto avversario, anche se il duo Frustalupi-Mazzarri decide di sacrificarlo per recuperare il risultato. Dal 52' Verdi 5 - Entra per dare vivacità ad un attacco spento, ma finisce col perdersi presto anche lui.

De Silvestri 5 - Spinge solo nella prima parte della prima frazione, poi si arrocca nelle retrovie e non esce più. Ma soffre comunque molto.

Baselli 5,5 - Fra i meno peggio dei suoi, prova anche ad accompagnare la manovra nelle rare occasioni in cui il Toro riesce a vedere la luce. Poi la sostituzione. Dal 75' Djidji s.v.

Lukic 4,5 - Un disastro in cabina di regia. Facilita alcune ripartenze dei padroni di casa con errori anche grossolani. E le geometrie latitano.

Meité 5,5 - Si vede solo per un gran tiro che richiede la respinta a fatica da parte di Strakosha. E per qualche ripiego.

Laxalt 5 - Davvero poca cosa sulla fascia. Non riesce mai a saltare l'uomo, né col dribbling secco, né in velocità.

Zaza 5 - Corre molto, ma combina molto poco sotto porta. Inefficace. Dal 67' Iago Falque 5 - Non incide mai sulla gara, eclissandosi.

Belotti 5,5 - L'unico a tentare qualcosa, anche se la traversa colpita è più che altro un suo errore nonostante la bella coordinazione. Sfortunato con l'autogol nel finale. Ma i rifornimenti per lui comunque scarseggiano.

All. Frustalupi 4,5 - Non è il suo Toro, ma lui e Mazzarri ci capiscono comunque poco contro la corazzata di Inzaghi. Frastornati per 90'.

Arbitro: Orsato 6,5 - Concede un rigore sacrosanto alla Lazio per fallo di Nkoulou su Caicedo con conseguente espulsione del granta. Annulla anche un gol a Caicedo per posizione irregolare di Immobile. Tutto giusto.

TABELLINO

Lazio-Torino 4-0

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric (dal 79' Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Lulic, Milinkovic-Savic, Cataldi (dal 75' Parolo), Luis Alberto, Marusic; Caicedo (dal 72' Correa), Immobile. A disp.: Lukaku J., Bastos, Berisha, Lazzari, Leiva, Jony, Adekanye, Alia, Guerrieri. All.: Inzaghi S.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco (dal 52' Verdi); De Silvestri, Baselli (dal 75' Djidji), Lukic, Meité, Laxalt; Zaza (dal 67' Iago Falque), Belotti. A disp.: Bremer, Ansaldi, Aina, Millico, Berenguer, Rosati, Ujkani. All.: Frustalupi (squalificato Mazzarri).

Arbitro: Daniele Orsato (Sez. di Schio)

Marcatori: 25' Acerbi (L), 32' Immobile (L), 70' Immobile (L) (rig.), 90' Belotti (T) (aut.)

Ammoniti: 21' Nkoulou (T), 56' Acerbi (L)

Espulsi: 68' Nkoulou (T)