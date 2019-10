PAGELLE UDINESE ROMA PRIMO TEMPO/ Prima frazione ad Udine molto movimentata dalle polemiche. Dopo 13 minuti è la Roma passare in vantaggio. Kolarov lancia in profondità Zaniolo, Samir interviene fuori tempo mancando l'anticipo ed il numero 22 giallorosso supera Musso con grande freddezza infilandolo sotto le gambe. Grande lavoro al var per Mazzoleni al 32' a causa di un intervento di Fazio da ultimo uomo valutato da rosso dall'arbitro Irrati. Dopo qualche minuto di attesa viene confermata la scelta del direttore di gara, molto discutibile vista l'entità del contatto tra il difensore giallorosso ed Okaka.

Primi 45 minuti che si chiudono con la Roma in vantaggio ma con un uomo in meno.

UDINESE

Musso 6

Becao 6

Troost-Ekong 6

Samir 4.5

Ter Avest 6

Mandragora 6

Jajalo 6

De Paul 5.5

Sema 5.5

Lasagna 6

Okaka 6

All.Tudor 6

ROMA

Pau Lopez 6

Santon 5.5

Smalling 6

Fazio 4

Kolarov 6.5

Mancini 6

Veretout 6

Zaniolo 7

Pastore 6

Kluivert 6

Dzeko 6

All.Fonseca 6

Arbitro: Irrati 4

TABELLINO

UDINESE-ROMA 0-1 (risultato parziale)

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Sierralta, Nuytinck, Barak, Fofana, Walace, Pussetto, Nestorovski, Teodorczyk. All. Tudor

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Cetin, Florenzi, Calafiori, Antonucci, Under, Perotti. All. Fonseca

Arbitro: Massimiliano Irrati (sezione di Pistoia)

Var: Silvio Mazzoleni

Marcatori: 14' Zaniolo

Ammoniti: 2' Mancini, 33' Dzeko, 36' Okaka

Espulsi: 32' Fazio

Marco Deiana