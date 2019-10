Juventus-Genoa, novità nella maglia bianconera

JUVENTUS GENOA MAGLIA / Piccola novità nella maglia della Juventus questa sera all''Allianz Stadium' nel match contro il Genoa. Nella classica divisa bianconera, infatti, nome e numero per l'occasione sono di colore verde fluo, insieme agli sponsor Jeep e Adidas oltre al logo della 'Vecchia Signora'.

Sulla manica sinistra c'è inoltre un inserto arancione, mentre le strisce della maglia sono più strette rispetto alle due bande della casacca tradizionale della stagione in corso e sfumate dallo sponsor in giù. Un kit - spiega la stessa Juventus - nato dalla collaborazione tra la società campione d'Italia, Adidas e Palace. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!