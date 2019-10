JUVENTUS GENOA RUGANI / Novità nell'undici della Juventus per il match di questa sera contro il Genoa. Daniele Rugani vince il ballottaggio con Demiral e affiancherà capitan Bonucci al centro della difesa bianconera, con Sarri che concede un turno di riposo almeno dall'inizio a de Ligt.

Per il difensore classe '94 si tratta della prima presenza stagionale, visto che finora non ha collezionato nemmeno un minuto tra campionato e Champions insieme a. Una chance da sfruttare anche in chiave futuro per Rugani, sempre al centro dei rumors di mercato con il Milan accostato a più riprese all'ex Empoli.