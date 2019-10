JUVENTUS GENOA VOTI PRIMO TEMPO/Primo tempo molto tattico all’Allianz Stadium.Si torna negli spogliatoi sull'1-1. Dopo un avvio in velocità della Juventus, i padroni di casa cadono nel gioco genoano. Gioco rallentato e bianconeri che faticano ad alzare il ritmo. Le prime occasioni sono per gli uomini di Sarri, con Dybala e Ronaldo, la reazione del Genoa non si fa attendere con una corsa sulla fascia di Pinamonti che serve Pandev.

Dopo il vantaggio meritato della Juventus con Bonucci su calcio d’angolo, un disimpegno sbagliato di Alex Sandro consegna a Kouamé un pallone insidioso che con un tiro fortunoso beffa Buffon.

TABELLINO

JUVENTUS-GENOA:1-1

JUVENTUS(4-3-2-1): Buffon 6 ; Cuadrado6, Bonucci 6,5, Rugani 6, Alex Sandro 5 ; Khedira 6, Bentancur 5,5, Matuidi 6; Bernardeschi 5,5 ; Dybala 6 , Ronaldo 5,5. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Demiral, de Ligt, De Sciglio, Danilo, Ramsey, Rabiot, Can, D. Costa, Olivieri. All. Sarri.

GENOA(4-2-3-1): Radu 6 ; Ghiglione 6, Romero6, Zapata 6, Ankersen 5; Schone5,5, Cassata 5,5 ; Pandev 6, Agudelo 6, Kouamé 6; Pinamonti 6. A disp.: Marchetti, Jandrei, Biraschi, El Yamiq, Barreca, Goldaniga, Jagiello, Gumus, Radovanovic, Sanabria, Saponara. All. Thiago Motta

Marcatori: 36’ Bonucci (J), 41’ Kouamé (G)

Arbitro: Giua sez. di Olbia

Ammoniti: 4’ Cassata (G), 28’ Bentancur (J), 38’ Rugani(J)

Espulsi: