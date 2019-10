NAPOLI ATALANTA RIGORE LLORENTE / Coas nel finale di partita tra Napoli e Atalanta: con gli azzurri avanti per 2-1 proteste dei padroni di casa per un contatto tra Kjaer e Llorente nell'area bergamasca.

L'arbitro ha lasciato proseguire poi sul ribaltamento di fronteè andato a segno: grandi proteste del Napoli con una doppia espulsione in panchina () dopo la ratifica della decisione da parte del Var. Gioco fermo per diversi minuti con tutti gli azzurri intorno al direttore di gara che non cambia la sua decisione.