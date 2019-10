FEYENOORD UFFICIALE ADVOCAAT / Dick Advocaat è il nuovo allenatore del Feyenoord.

Il club olandese ha ufficializzato l'arrivo in panchina dell'ex ct dell', che subentrerà a Jaapdimessosi dopo il 4-0 contro l'. La squadra è attualmente dodicesima in Eredivisie con 14 punti collezionati in 11 giornate. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo