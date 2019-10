Pagelle Napoli-Atalanta: i voti del primo tempo

PAGELLE NAPOLI ATALANTA PRIMO TEMPO / Primo tempo letteralmente devastante per il Napoli, che arriva davanti a Gollini qualcosa come 7-8 volte e manca almeno 3 occasioni clamorose, con un Milik versione Babbo Natale con due mesi di anticipo. Alla fine la sblocca un difensore, Maksimovic, ma l'Atalanta è completamente in balia delle alchimie di Ancelotti, con un Insigne versione Magnifico che dipinge calcio a memoria. Quaranta minuti così, poi i bergamaschi sfondano sulla destra con Toloi e Freuler e trovano una rete perfettamente in stile Atalanta, Napoli disattento e papera di Meret.

Segno di una squadra ormai matura che sa gestire i vari momenti della gara, sa soffrire e poi colpire appena si apre lo spazio giusto. In casa Napoli preoccupa, e parecchio, l'infortunio di

NAPOLI

Meret 5

Di Lorenzo 7

Maksimovic 7

Koulibaly 5,5

Luperto 6

Callejon 7

Allan s.v. (dal 10' Zielinski 6)

Fabian 6,5

Insigne 7

Lozano 6,5

Milik 5

ATALANTA

Gollini 6,5

Toloi 6

Djimsiti 5,5

Palomino 6

Hateboer 5,5

De Roon 5,5

Freuler 6

Gosens 5

Gomez 5,5

Pasalic 5,5

Ilicic 6