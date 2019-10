NAPOLI ATALANTA INSIGNE / A pochi minuti da Napoli-Atalanta, Lorenzo Insigne ha parlato del momento della sua squadra: "Sappiamo che è una partita difficile, dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile.

E' una grande squadra che può metterci in difficoltà - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Dobbiamo cercare di fare risultato a tutti i costi. Siamo concentrati tutti come ogni partita, il gruppo è sereno e abbiamo lavorato bene in questi giorni. Cercheremo di fare una grande prestazione.? Siamo contenti, fanno bene queste visite. Glielo abbiamo detto che ci fa piacere che è venuto a salutarci. Vuol dire che la società è vicina a noi. Scendiamo in campo per dare il massimo".