CALCIOMERCATO TORINO UDINESE ESONERO MAZZARRI TUDOR / Serata cruciale per il futuro di alcune panchine di Serie A.

Alle ore 21,scenderanno in campo rispettivamente controcon l'obiettivo di conquistare punti dopo il recente andamento negativo: clicca qui per restare aggiornato. Reduce dalla pesante batosta rimediata contro l' Tudor vede l'ombra di Ballardini, Colantuono e Marino , tra i papabili per guidare i friulani. Situazione delicata anche per i granata, considerando che una nuova sconfitta potrebbe costare caro a Mazzarri , pressato dalle indiscrezioni su. L'inizio delle gare si avvicina e la tensione si fa sempre più elevata.