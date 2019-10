NAPOLI MALCUIT / Carlo Ancelotti perde Kevin Malcuit per un lungo periodo. Questa mattina il franco-marocchino si è sottoposto all'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con tempi di recupero stimati intorno ai 5/6 mesi.

Il terzino azzurro ha pubblicato il seguente messaggio su Instagram: "Grazie a tutti per i vostri messaggi di incoraggiamento, mi hanno commosso! Adesso inizia il lavoro duro per tornare il prima possibile".