TORINO MARCHISIO RAPINATO / Momenti di terrore in casa Marchisio. Ieri sera, nella sua abitazione di Vinovo, in provincia di Torino, l'ex centrocampista della Juventus, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', insieme alla moglie è stato costretto a consegnare denaro e gioielli sotto la minaccia delle pistole: clicca qui per restare aggiornato.

Lui stesso ha quindi voluto dare sfogo al suo stato d'animo attraverso un post sui profili social: "Se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente. Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo. Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota sei un poveretto. A tutti gli altri un sentito grazie per la vicinanza".