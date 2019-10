Inter, Suarez stuzzica Vidal: "Ora sei contento"

CALCIOMERCATO INTER SUAREZ VIDAL / I destini di Inter e Barcellona continuano ad intrecciarsi anche in sede di calciomercato e non solo in campo con le partite di Champions League. A centrocampo, Inter i nerazzurri osservano con attenzione Vidal e Rakitic con il Barça che preferirebbe cedere il croato.

Nella giornata di ieri sono arrivate però le parole del mediano cileno che aveva affermato di non essere felice. In serataha poi giocato, vinto e segnato con la maglia blaugrana nel 5-1 rifilato al Valladolid ritrovando il sorriso perduto. A sottolinearlo ci ha pensato anche Luische in una storia su Instagram ha pubblicato una foto col compagno di squadra scrivendo "Ahora si estas contento", ovvero 'ora sei felice'. Un chiaro riferimento alle parole dello stesso Vidal che avevano fatto pensare all'addio. Ultime sul mercato Inter: CLICCA QUI