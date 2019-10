CALCIOMERCATO JUVENTUS SALAH LIVERPOOL - La Juventus, come ribadito nel corso dell'assemblea degli azionisti dal presidente Andrea Agnelli, ha tutta l'intenzione di continuare a crescere con colpi ad effetto, stile Cristiano Ronaldo. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri, reduci dalla missione inglese per seguire da vicino Liverpool-Tottenham, c'è un calciatore che già ha calcato, con successo, i campi della Serie A. Stiamo parlando di Mohamed Salah, 27enne esterno d'attacco del Liverpool, dal febbraio 2015 all'estate del 2017 in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma. Con la maglia dei 'Reds', l'egiziano ha mietuto successi di club e personale, crescendo e diventando uno dei giocatori più importanti a livello mondiale.

Ecco perché sarà difficile strapparlo a Jurgen, manager del Liverpool vincitore della scorsa edizione della CLICCA QUI per tutti i dettagli. I costi di questo eventuale affare per la Juventus sarebbero davvero importanti, vediamoli in dettaglio. La valutazione del cartellino del classe 1992 si aggira sui 150 milioni di euro, mentre l'ingaggio di Salah (legato da un contratto valido fino al 2023) si aggira attualmente sugli 11 milioni di euro a stagione: cifre monstre che superano quota 200 milioni di euro. Operazione che farebbe crescere in maniera esponenziale il valore della rosa di Maurizio, in termini di qualità a livello sportivo e di costi a livello societario. Vedremo come si muoveranno il chief football officer Fabioe il vicepresidente Pavelnell'estate prossima, mentre i tifosi bianconeri sognano ad occhi aperti.