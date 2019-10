CALCIOMERCATO ROMA PASTORE TALLARES / Dopo un anno difficile ed una lunga lista di infortuni, Javier Pastore sta finalmente trovando la giusta continuità a livello di minutaggio e rendimento. Il 'Flaco' è divenuto dunque pian piano un protagonista della Roma lasciandosi gli ultimi problemi alle spalle come sottolineato anche in un'intervista a 'Radio Sucesos': "Gli ultimi due anni non sono stati buoni. Ora invece ho trovato persone che mi stanno aiutando a uscire da queste lesioni che mi hanno fermato a lungo. A inizio stagione ho subito parlato con il nuovo staff dei preparatori che è subentrato con Fonseca e gli ho spiegato la mia situazione. Avevo bisogno del loro aiuto.

Finalmente, dopo tanto tempo, ho potuto giocare due partite in tre giorni. Grazie allo staff, grazie a Fonseca per la fiducia”.

TALLARES - "Il mio grande desiderio è quello di ritirami dopo aver giocato al Talleres, ma ovviamente ci sono molti fattori da valutare. Sicuramente se tornerò in Argentina vorrei farlo al momento giusto e non solo per fare presenza: andrò al Talleres per lottare per un posto da titolare. Non voglio andare lì solamente per quello che ho fatto in Europa, ma per quello che ancora potrò fare. Di questa idea parlo molto con mia moglie. Lei è italiana e immaginerete sicuramente la sua reazione ogni volta che le esprimo il mio desiderio di tornare a Cordoba. Ma siamo andati più di una volta e a lei piace molto la città. Bisognerà pensare ai bambini, al loro ambientamento e alla scuola, ma il mio desiderio - e ce l’ho in testa da un bel po’ - è quello di chiudere al Talleres, senza ombra di dubbio”.